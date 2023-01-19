Швеция приговорила двух своих подданных к тюремным срокам за шпионаж в пользу РФ

Подданные Швеции, братья Пейман и Паям Киа признаны виновными в шпионаже в пользу России. Первый получил пожизненный срок, второй — девять лет и девять месяцев лишения свободы. Они не признали вину.

Как передает Шведское радио, братья получили доступ к информации, так как один из них работал в структурах безопасности и вооруженных силах. Преступления совершались на протяжении десяти лет — с марта 2011 года по сентябрь 2021-го.

Пейману Киа 42 года, Паяму Киа — 35 лет. По информации СМИ, старший брат занимал высокий пост в разведывательном агентстве, а затем в вооруженных силах. Братья были задержаны осенью 2021 года.

Леонид Уварчев