«Его работы путают с картинами Яна Вермеера»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о творчестве художника и экспозиции «Фрель: предшественник Вермеера» в гаагском Маурицхёйсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маурицхёйс Фото: Маурицхёйс

Я постоянно говорю о своей любви к творчеству Яна Вермеера Делфтского. Его имя известно. По крайней мере, всем интересующимся искусством так называемого золотого века нидерландской живописи 17-го столетия. Поэтому я не мог не заметить выставку в гаагском Маурицхёйсе с названием «Фрель: предшественник Вермеера», которая пройдет с 16 февраля по 29 мая. Те же «маленькие улочки», те же «тихие интерьеры» — с людьми, но как бы безлюдные, безветренные.

Кто же это? Якоб Фрель или Якобус Врель? Он жил и работал в середине — третьей четверти XVII века. Был то ли голландцем, то ли фламандцем, то ли вообще вестфальцем. Был близок к Делфтской школе. Настолько близок, что его работы до сих пор часто путают с картинами более известного современника — Яна Вермеера. И аббревиатуры у них одинаковые — J-V («йей» и «фей» по-голландски).

Некоторые доски (оба чаще всего писали на деревянной основе), которые покажут в Маурицхёйсе, еще в XIX веке были проданы как «вермееры». Это «Уличная сцена с пекарней» из гамбургского Кунстхалле и «Старая женщина, читающая с мальчиком за окном» из частной коллекции. На многих картинах Фреля изображена одна и та же женщина, стоящая у окна в комнате с высоким потолком или сидящая у камина. В характерной одежде — темном платье и белой шали; лицо скрыто от посторонних глаз.

Фрель создает свой мир. Иногда неправильная перспектива придает картинам наивное очарование, обращая внимание зрителей на детали: разбитые стекла в окне или маленький белый клочок бумаги в углу комнаты с подписью художника. Это вообще его «фирменный знак» — подпись на клочке бумажки на полу или на улице. Как шарада.

От Фреля осталось то ли 38, то ли около 50 картин. Изучение их при помощи дендрохронологического анализа (рассмотрение древесных колец для датировки древесины) показало, что они старше, чем считалось. Возможно, Фрель начал писать уличные сцены в конце 1630-х годов. А еще заметили, что пара городских видов похожа на городок Зволле на границе с Германией.