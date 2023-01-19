Полисы ОМС начнут выдавать жителям новых регионов России с середины февраля

В новых субъектах России система ОМС пока не функционирует, там только начинают открываться территориальные фонды. Выдавать полисы жителям новых регионов начнут с середины февраля, полноценно система ОМС заработает там с 2024 года. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

«Мы уже создали наши территориальные подразделения в тех (новых.— "Ъ") субъектах и планируем с середины февраля начать выдачу полисов жителям новых субъектов, и в полном объеме система ОМС заработает с 2024 года»,— сказал господин Баланин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, жители новых субъектов могут получать медицинскую помощь в любых других регионах России.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были объявлены российскими в конце сентября 2022 года. На новых территориях ввели в оборот рубль, там начали работать российские мобильные операторы. Жителям Херсонской области начали выдавать сертификаты на жилье, по которым они могут приобрести его в любом из российских регионов.

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Дарья Эрозбек