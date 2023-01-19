Politico: Венгрия попросила исключить из санкционных списков ЕС девять россиян

Правительство Венгрии попросило освободить из-под санкций против России девять физических лиц, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Издание не приводит список имен людей, об исключении которых просил Будапешт.

По информации Politico, Польша выразила официальный протест на просьбу Венгрии. Ее поддержали страны Балтии. При этом в ЕС не ожидают, что Будапешт будет блокировать принятие десятого пакета санкций против России.

В сентябре 2022 года Politico сообщал, что Венгрия просила исключить из санкционного списка ЕС российских бизнесменов Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова. Взамен страна обещала не блокировать продление санкций против России, которые ввели после начала военной операции на Украине

Сейчас в санкционном списке ЕС находится около 1,3 физических лиц, среди них российские политики, чиновники, сотрудники СМИ и бизнесмены. Согласно законодательству ЕС, действие санкций необходимо продлевать, однако, как правило, эта процедура носит формальный характер.

Что происходит на 330-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко