В Сочи хотят возвести бизнес-центр на искусственном острове в море

В Сочи идут переговоры о строительстве делового и курортного центра «Южный риф», который планируют создать на искусственной территории в море. Об этом сообщает «РИА Новости Недвижимость» со ссылкой на гендиректора ГК «Альянс Марин Групп» Ольгу Шебзухову.

Объект планируют возвести в рамках концепции развития яхтинга на Черноморо-Азовском побережье РФ. Площадь «Южного рифа» по предварительной информации может составить 100 га. В рамках развития яхтенного туризма на курорте, объект смогут использовать в качестве транспортного хаба, поскольку его предлагают разместить поблизости от ж/д вокзала и аэропорта Сочи. Яхтенная марина, которую предлагают разместить на территории стант дополнительным транспортно-пересадочным узлом.

Строительство 10 марин и объектов комплексного развития прибрежных территорий, как сообщалось ранее, оценивают в 1 трлн руб. Кроме того в Сочи планируют развивать сервис морского такси.

Анастасия Донскова

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