В Сочи хотят запустить морское такси

В Сочи запустят морские маршрутные рейсы в рамках строительства яхтенных марин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора ГК «Альянс Марин Групп» Ольгу Шебзухову.

Морское такси будет курсировать вдоль берега. Среди сложностей. которые предстоит решить для реализации проекта, госпожа Шебзухова назвала отсутствие базы под размещение заправочных станций для маломерных судов и высокую стоимость строительства. По предварительным данным, создание десяти яхтенных марин со структурой маршрутного морского сообщения обойдется в 1 трлн руб.

«Морское такси является важнейшей частью пассажирского каботажного сообщения, и создание марин важно потому, что только они могут обеспечить безопасную высадку и посадку пассажиров в случае возникновении неблагоприятных погодных условий — волнения на море»,— цитирует издание заявление гендиректора компании.

Морское такси уже использовалось на территории курорта во времена СССР. Катера курсировали между районами Сочи и соседними городами. Маршрутное сообщение по морю отменили в 90-е годы.

В мае 2021 года власти Сочи сообщили о запуске морского такси. Инвестором проекта выступала фирма депутата горсобрания Анны Невзоровой— ГК «Метрополис». Скоростные катера построила Судостроительная верфь «Фортуна». Однако проект так и не реализовали.

В 2022 году Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с судоверфи в пользу предпринимателя Виктории Сидельниковой (через нее «Метрополис» перевел средства ООО «Фортуна» для приобретения катеров) необоснованное обогащение (аванс) 30 млн руб., а также неустойку в размере 49,1 млн руб. «Фортуну» обвинили в срыве поставки катеров для проекта морского такси.

Подробнее - в материалле «Calypso остались на берегу».

Анастасия Донскова

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