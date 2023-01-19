Фотовыставка ТАСС памяти Дмитрия Хворостовского открылась в аэропорту Красноярска

Выставка фотографий ТАСС, посвященная памяти народного артиста России Дмитрия Хворостовского, открылась в Международном аэропорту Красноярск. Место ее проведения выбрано неслучайно: воздушная гавань носит имя оперного певца. Проект приурочен к юбилею артиста, которому 16 октября 2022 года исполнилось бы 60 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 4

В экспозицию, которую смогут увидеть пассажиры в зоне внутренних вылетов, вошли 15 снимков, отразивших три десятилетия творческого пути артиста.

На снимках фотокорреспондентов агентства запечатлены творческие шаги Дмитрия Хворостовского на старте карьеры на его родине – в Красноярске, а также выступления знаменитого баритона на крупнейших концертных площадках России, в числе которых Большой театр, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Государственный Кремлевский дворец и Московский международный дом музыки. Пассажиры воздушной гавани смогут увидеть Дмитрия Хворостовского во время интервью для фильма «Звезда из Сибири» в начале 1990-х гг., на студийной записи альбома, на репетициях с педагогом по вокалу на сцене Красноярского театра оперы и балета и на выступлении со звездами мировой сцены Суми Чо и Ларой Фабиан, а также с первыми лицами страны во время церемонии вручения государственных наград.

В числе авторов представленных работ фотокорреспонденты ТАСС Владимир Медведев, Михаил Метцель, Антон Новодережкин, Вячеслав Прокофьев.

Выставка организована в рамках информационного партнерства ТАСС и Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского. Фонд был основан в 2019 году по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса, в составе его учредителей – родители артиста. Фонд создан с целью развития культурного лидерства Красноярска через наследие Дмитрия Хворостовского путем объединения творческих сил региона, воспитания новых талантов, организации международных событий и повышения вовлеченности в культуру и историю края.