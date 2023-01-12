ГК «Ростов-Дон» обыграл «Динамо-Синара»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил в матче с волгоградским «Динамо-Синара» в рамках OLIMPBET Суперлиги 2022/23 со счетом 33:25. Встреча прошла на арене Крытого футбольного манежа в ростовском училище олимпийского резерва, сообщает пресс-служба клуба.

Перед матчем «Ростов-Дон» занимал вторую строку турнирной таблицы, имея в запасе 32 очка. «Динамо-Синара» расположился на шестой позиции с 21 очком. В ростовскую команду перед игрой вернулась разыгрывающая Милана Таженова, ранее получившая травму. Девушка выбыла из череды состязаний на полтора месяца. Напомним, встреча «Ростов-Дона» с «Астраханочкой» завершилась поражением ростовской команды.

Первый гол в первом тайме забили гостьи из Волгограда, в самом начале игры. Однако, «Ростов-Дон» вскоре сравнял счет, а на 8-ой минуте матча табло показывало 6:3 в пользу донской команды. Спустя еще один гол команда «Динамо-Синара» взяла тайм-аут. С 12-ой по 19-ю минуту у гостей была голевая засуха, которую прервала Елизавета Дудкина, сократившая дистанцию по счету до 12:6. «Ростов-Дон» обновил состав, после чего последовал ряд ошибок со стороны хозяек поля. Это позволило команде соперников сократить разрыв в счете. Первый тайм завершился со счетом 18:12 в пользу ростовского клуба.

Во второй половине встречи «Ростов-Дон» нарастил преимущество до 8 мячей. К 35-ой минуте счет составил 22:14. Владлена Бобровникова, Анна Сень и Екатерина Зеленкова продолжали забивать мячи в ворота соперника. К концу игры состав донской команды снова изменился, что позволило одержать уверенную победу, несмотря на штрафные санкции от судей.

Следующая игра «Ростов-Дона» пройдет на выезде. Ростовский клуб встретится с «Кубанью» 16 января.

Анастасия Назарова