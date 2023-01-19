Delta стала лучшей американской авиакомпаний по версии WSJ

Вчера, 18 января, The Wall Street Journal (WSJ) представила свой ежегодный рейтинг «лучших и худших авиакомпаний» в США. 1-е место второй раз подряд заняла авиакомпания Delta — за последние шесть лет она оказывалась лидером рейтинга пять раз. За ней идут Alaska Airlines и Southwest Airlines. Всего в рейтинге девять крупных американских авиакомпаний, последние места занимают JetBlue и Frontier.

WSJ публикует такой рейтинг в 15-й раз. Среди параметров, по которым издание оценивает авиакомпании,— прибытие рейсов по расписанию, отмененные рейсы, задержки рейсов, неправильно отправленный багаж, жалобы пассажиров.

Эксперты WSJ отмечают, что 2022 год был сложным для авиакомпаний по всему миру, в том числе для американских. Одной из главных сложностей стал резкий рост спроса на перелеты после двух лет пандемии — авиакомпании, которые в период ограничений сокращали сотрудников, оказались к этому не готовы. Десятки тысяч рейсов отменялись и задерживались из-за нехватки персонала, технических сбоев и плохих погодных условий. В США год завершился масштабными и длившимися почти неделю отменами рейсов из-за зимнего шторма: было отменено более 20 тыс. рейсов. Delta, занявшая 1-е место в рейтинге, назвала 2022-й самым сложным годом работы в своей истории.

Яна Рождественская