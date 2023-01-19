На Кубани экспорт масложировой продукции вырос до 1 млрд долларов США

В 2022 году масложировые производители края поставили за рубеж продукцию на сумму около 1 млрд долларов США, что на 48% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федора Дереки.

По его словам, основным экспортным продуктом в этой категории являются растительные масла — подсолнечное и рапсовое. При этом экспорт рапсового масла вырос за год в три раза. Основные покупатели масложировой продукции располагаются в странах Азии. Также в числе импортеров страны Восточной и Западной Европы.

Ранее сообщалось, что Краснодарский край в минувшем году вдвое увеличил экспорт муки. Объем поставок составил 22,4 млн долларов США. Всего, по данным властей, агроэкспорт Кубани в минувшем году превысил 3,3 млрд долларов США. Продукция поставлялась в 91 страну. При этом значительно выросли поставки в Китай, Саудовскую Аравию, Пакистан, Ливию, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Ливан.

Андрей Ульченко

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