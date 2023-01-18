Экспорт муки из Краснодарского края в 2022 году вырос в 2 раза

Краснодарский край в минувшем году вдвое увеличил экспорт муки преимущественно в страны Азии и Ближнего Востока, выручив за нее 22,4 млн долларов США. Об этом сообщает администрация региона.

Со ссылкой на министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федора Дереку отмечается, что Кубань по итогам года 2022 года экспортировала 56 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки.

«Таким образом, нам удалось нарастить объемы экспорта этого продукта в два раза. Основные страны-покупатели — Афганистан, Грузия, Израиль, ОАЭ, Туркмения, Турция, Узбекистан»,— цитирует министра пресс-служба.

Глава ведомства добавил, что мука входит в число перспективных экспортных агропродуктов Краснодарского края и в регионе есть существенные ресурсы для ее производства. В частности, компания «Прогресс Агро» из Усть-Лабинского района в текущем году будет расширять мощности мукомольного производства. Реализовывать муку там планируют в Китай, на Ближний Восток, а также в страны Юго-Восточной Азии и Африки.

Всего, по данным властей, агроэкспорт Кубани в минувшем году превысил 3,3 млрд. долларов США. Продукция поставлялась в 91 страну. При этом значительно выросли поставки в Китай, Саудовскую Аравию, Пакистан, Ливию, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Ливан, говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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