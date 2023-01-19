Нижегородский театр оперы и балета готовит две премьеры

В Нижегородском театре оперы и балета 1 марта состоится премьера оперы «Кармен» в постановке режиссера Большого театра Елизаветы Мороз, сообщил главный дирижер Дмитрий Синьковский в интервью «Ъ». В июне планируется еще одна премьера – зрителям представят оперу «Любовь д’Артаньяна» в постановке режиссера Большого театра Игоря Ушакова.

«У нас много планов. Все это было бы невозможно реализовать без поддержки и внимания к нашей команде со стороны руководства Нижегородской области. Свои камерные концерты я почти все свернул, потому что сегодня они будут в ущерб моей работе в театре»,– сказал Дмитрий Синьковский.

Господин Синьковский стал главным дирижером Нижегородского театра оперы в 2022 году. В качестве солиста и дирижера сотрудничает с различными оркестрами, выступает с ансамблем старинных инструментов La Voce Strumentale, который сам основал в 2011 году.

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с главным дирижером театра.