Россияне в новогодние праздники играли в игры на 10% больше обычного

В период новогодних праздников россияне уделили времени видеоиграм больше обычного: в среднем время, проводимое за играми, увеличилось на 10%, а у тех геймеров, кто пользуется облачным геймингом,— на 19%. Об этом говорится в исследовании VK Play, которое учитывало период с 1 января по 11 января 2023 года.

Свыше 81% геймеров запускали только одну игру в день. Если брать в расчет облачные сервисы, то там геймеры могли запускать и две (14%), и три (5%) игры в день. В первую неделю 2023 года геймеры в VK Play Cloud могли проводить за играми от четырех до шести часов в день (на 24% больше, чем до нового года), также игроки могли играть от семи до десяти часов (рост на 43%) и даже свыше десяти часов (на 68% больше обычного). На VK Play самыми популярными играми в новогодние праздники стали Perfect World (рост на 11%) и Lost Ark (6%), а в сервисе облачного гейминга VK Play Cloud — World of Warships, Perfect World и Skyforge.

Евгений Федуненко