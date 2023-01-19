Недостроенный ТЦ в Старом Осколе продают за 50 млн рублей

В Старом Осколе Белгородской области на продажу выставлен недостроенный торгово-офисный центр в микрорайоне «Дубрава», объявление об этом опубликовано на «Авито». По проекту общая площадь здания должна составлять 6 тыс. кв. м.

На данный момент ТЦ достроен на 52%. Представители продавца заверяют, что на здание есть свидетельство по архитектурно-градостроительному облику, градостроительный план, выданы техусловия на электричество, газ, водопровод и канализацию.

Как писал ранее «Ъ-Черноземье», на фоне продолжения боевых действий у границ Белгородской области местные предприниматели в конце прошлого года и начале 2023-го выставили на продажу объекты коммерческой недвижимости общей площадью свыше 80 тыс. кв. м и стоимостью почти 3 млрд руб. Среди них — четыре торговых центра, гостиницы и десятки других объектов под сдачу в аренду. Эксперты согласны с тенденцией «избавления от рисковых активов», но считают, что она затронула не более 10% рынка.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчина выходит в кэш»

Сергей Калашников

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