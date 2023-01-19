Лунный календарь притормозит грузы

У российских предпринимателей осталось два дня на то, чтобы окончательно вывезти заказанные товары из Китая. Страна начинает праздновать Новый год по лунному календарю. Он выпадает на 21 января. Но уже сейчас большая часть фабрик, поставщиков и перевозчиков ушли на каникулы. К работе они вернутся не раньше 27 января. Из-за этого автофрахт подорожал минимум вдвое. Но даже наличие договоренностей не гарантирует исполнение заказов. Можно ли еще вывезти товары в Россию? И с какими трудностями приходится сталкиваться бизнесу из-за китайского Нового года? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang, Reuters Фото: Tingshu Wang, Reuters

Китайский Новый год всегда приводит к большим проблемам для логистов и предпринимателей по всему миру.

На время праздника любая экономическая деятельность в стране чуть ли не полностью приостанавливается. Поэтому те, кто не успел вывезти товары на свои рынки заранее, смогут это сделать в лучшем случае в конце месяца. При этом каникулы у фабрик и перевозчиков начинаются уже в десятых числах января. А те компании, что работают до последнего, резко повышают ставки.

В ряде случаев речь может идти о двукратном росте, но и это не предел, говорит директор по развитию и маркетингу группы компаний Transportir Group Анна Саульская: «В момент, когда уже существует дефицит локального автотранспорта, его практически невозможно найти, он растет в цене.

И погрузка становится непрогнозируемой, потому сегодня китайцы подтвердили забор даже с плюсом в $700 за 10 куб. м, но если их кто-то перекупил, они через два часа отказывают».

При этом празднование Нового года вовсе не означает, что вариантов вывезти товары из КНР нет. Железнодорожные перевозчики на каникулы не уходят. Но как доставить груз на пункт отправки? К тому же помимо самого праздника, трудностей логистам добавила и ситуация с коронавирусом. Под конец года Китай отказался от политики «нулевой терпимости», из-за которой весной на карантин был отправлен весь Шанхай, а в местном крупнейшем в мире контейнерном порту застряло больше 500 судов.

Однако дальнейшие коронавирусные послабления не сняли большую часть проблем, говорит руководитель компании Vr Logistic Александр Михеев: «Все заранее подготовились, но только не к пандемии. Из-за послаблений в Китае сейчас очень много заболевших, из пяти человек работает только один. Соответственно, эффективность в этот период относительно снижается, а сроки на те операции, которые раньше занимали значительно меньше времени, увеличиваются.

Не работает доставка между городами, то есть к месту отгрузки сложно отправить товар, приходится перенастраивать бизнес-процессы, подстраиваться под ситуацию».

Как правило, бизнес учитывает фактор китайского Нового года и большую часть заказов вывозит еще в декабре. Но примечательно, что в этот раз ажиотажного спроса на поставку товаров в Россию из Китая и вовсе не было, отмечает гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. И это происходит, несмотря на заявления о росте товарооборота между странами на 30%.

В реальности объемы поставок в России выросли гораздо скромнее, резюмирует Георгий Властопуло: «Объем торговли с Китаем в 2022 году составил $70-72 млрд. В 2023-м импорт ожидается в размере $76-78 млрд, то есть не сильно больше, чем в прошлом году.

Плюс ко всему, не забываем, что весь 2022 год участники внешнеэкономического рынка занимались перестройкой логистических цепочек. В 2023 году мы вроде встали на четыре колеса, и теперь нужно оценивать ситуацию».

Объяснить рост товарооборота можно тем, что это происходит в основном за счет экспорта энергоресурсов из России в Китай, что подтверждает и статистика китайского таможенного управления. А будут ли расти объемы поставок потребительских товаров, участники логистического рынка прогнозировать не берутся. Пока они смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом.

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