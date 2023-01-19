РБК: исполняющий обязанности главы «Сбербанк Капитала» ушел в отставку

Исполняющий обязанности генерального директора «Сбербанк Капитала» Ваган Гаспарян ушел из компании по собственной инициативе, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Сбербанку.

Издание напомнило, что Ваган Гаспарян вступил в должность и. о. гендиректора «Сбербанк Капитала» после ухода бывшего главы компании Ашота Хачатурянца. Тот ушел на должность президента производителя цемента «Евроцемент Груп» в 2020 году. Господин Гаспарян был заместителем Ашота Хачатурянца.

ООО «Сбербанк Капитал» образовано в 2008 году. Ключевая задача компании — обеспечение повышения стоимости и эффективности консолидированного портфеля активов и проектов, следует из информации с сайта компании. Среди своих основных задач «Сбербанк Капитал» выделяет — управление активами, финансово-консультационная деятельность и осуществление прямых инвестиций, включая создание новых и покупку существующих бизнесов с целью дальнейшего управления ими и наращивания стоимости.

Эрдни Кагалтынов