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СК завершил расследование дела о взрыве на заводе «Синтез» в Кургане

В Кургане завершено расследование уголовного дела о взрыве и травмировании рабочего на фармацевтическом заводе «Синтез» (входит в «Биннофарм групп», принадлежащий АФК «Система»). Перед судом предстанет начальник одного из цехов, обвиняемая по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 29 апреля 2022 года начальник цеха допустила нарушение требований промышленной безопасности, из-за чего произошел «хлопок пылевоздушной смеси». От взрыва разрушился верхний этаж производственного здания, один работник получил травмы. Уголовное дело в направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре прошлого года Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование причин происшествия на курганском «Синтезе». По его результатам юридическое лицо и сотрудники предприятия были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности).

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