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Ростехнадзор установил причины взрыва на курганском «Синтезе»

Уральское управление Ростехнадзора завершило техническое расследование причин аварии на курганском фармацевтическом заводе «Синтез», в результате которой тяжело пострадал рабочий. В отношении юридического лица и сотрудников предприятия возбуждены административные дела по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ (грубое нарушение требований промышленной безопасности). Материалы расследования переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших процессуальных решений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы установили, что в результате локального перегрева при производстве лекарства «теризидон», внутри процесс-фильтра возникло избыточное давление, что привело к разгерметизации с последующим взрывом. Основными причинами аварии признали неудовлетворительную организацию и контроль за соблюдением требований промбезопасности при эксплуатации опасного производственного объекта в части контроля за технологическим регламентом по производству «Теризидон субстанции – порошок». Также на ПАО «Синтез» не отлажена система по передаче технологии из лабораторных условий в производственные, сообщает Ростехнадзор. Лабораторные исследования не выявили взрывопожароопасные свойства теризидона в связи с небольшим количеством исследуемого вещества. Кроме того, установлено, что при сушке субстанции допущены нарушения порядка выполнения такой операции и правил эксплуатации фильтра-сушилки, работники выполняли не предусмотренные техрегламентом и стандартными процедуры, а также ряд других нарушений.

По результатам расследования определены необходимые для устранения причин аварии мероприятия. Их исполнение контролирует Уральское управление Ростехнадзора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 29 апреля этого года в цехе №4 произошел взрыв, в результате была разрушена часть ограждающей конструкции здания. Один рабочий получил травмы. Следственные органы возбудили по этому факту уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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