Губернатор отмечает юбилей

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру 19 января исполнилось 50 лет. Регионом он руководит почти четыре года, в том числе три с половиной - в статусе избранного главы региона и несколько месяцев до этого - с приставкой врио. На посту губернатора Алексею Текслеру выпало время новых вызовов - пандемии коронавируса, а затем санкционного давления и мобилизации. Однако он отмечает, что Южный Урал с этими вызовами справляется, и уже заявил о намерении выдвигаться на новый губернаторский срок.