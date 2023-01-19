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Губернатор отмечает юбилей

Алексею Текслеру исполнилось 50 лет

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру 19 января исполнилось 50 лет. Регионом он руководит почти четыре года, в том числе три с половиной - в статусе избранного главы региона и несколько месяцев до этого - с приставкой врио. На посту губернатора Алексею Текслеру выпало время новых вызовов - пандемии коронавируса, а затем санкционного давления и мобилизации. Однако он отмечает, что Южный Урал с этими вызовами справляется, и уже заявил о намерении выдвигаться на новый губернаторский срок.

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