Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии во втором круге Australian Open. Матч, который проходил в Мельбурне, завершился со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. В третьем круге россиянин сыграет с Дэниелом Эвансом из Великобритании.

25-летний Рублев — первая ракетка России, он занимает шестое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 12 побед на турнирах под эгидой ассоциации. Он олимпийский чемпион в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, победитель Кубка ATP и Кубка Дэвиса в составе российской сборной. 23-летний Руусувуори находится на 46-й строчке рейтинга, он не побеждал на турнирах ATP.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Он проводится на покрытии «хард». Призовой фонд превышает $53 млн.

Леонид Уварчев