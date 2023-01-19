В Приморье после новогодних каникул заболеваемость COVID-19 выросла наполовину

В Приморском крае отмечается рост числа заболевших коронавирусом после окончания новогодних праздников. За десять последних дней число инфицированных увеличилось на 45,2%.

Если 8 января зафиксировано 34 случая заболевания COVID-19 за сутки, то за минувшие сутки — 62. «Постепенный рост заболеваемости связан с тем, что после длинных каникул люди начали вести более активную общественную жизнь»,— ссылается пресс-служба правительства края на региональное министерство здравоохранения.

В течение новогодних каникул, с 31 декабря по 9 января, показатель суточной заболеваемости коронавирусом в Приморье, напротив, снизился на 40%. По данным краевых властей, в Приморье, в 15 стационарах развернуто 495 мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмониями.

Алексей Чернышев, Владивосток