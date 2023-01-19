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Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить дело о бродячих собаках в Коркино

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о бездействии властей Коркинского округа Челябинской области по отлову агрессивных бездомных собак. Первое дело отменила прокуратура, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее по поручению главы СК России следственные органы Челябинской области возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц Коркинского муниципального округа, ответственных за организацию мероприятий по отлову безнадзорных собак. Однако это решение отменило надзорное ведомство. «Вместе с тем, как сообщается в СМИ, ситуация с безнадзорными животными в Коркинском округе остается напряженной, и действенные меры по решению проблемы чиновниками не принимаются. Также сообщается, что стаи агрессивных бродячих собак набрасываются на граждан, в том числе и на детей»,– говорится в сообщении СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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