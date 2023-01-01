Глава СК РФ поручил возбудить дело о бездействии властей Коркино по отлову бродячих собак

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к отлову бродячих собак в Коркино Челябинской области. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства, сообщается в telegram-канале информационного центра СК России.

По данным ведомства, местные жители в социальных сетях сообщается о бездействии должностных лиц администрации Коркино при рассмотрении жалоб на бездомных животных. «Горожане указывают, что стаи агрессивных бродячих собак пугают их и даже набрасываются, в том числе на детей»,– говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело по этому факту, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах.