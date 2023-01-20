Ни русского, ни латыни

Целью состоявшегося на днях собрания бывших рабфаковцев всех учебных заведений советской столицы было выяснить, что они сами думают о недостатках и недочетах своего образования.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечерний рабфак в Самарском зерносовхозе, 1923 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Вечерний рабфак в Самарском зерносовхозе, 1923 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Член коллегии отдела рабфаков профессор Владимир Образцов в докладе обрисовал положение рабочих факультетов и указал, что трех лет подготовки на рабфаках вполне достаточно. Это показывают отзывы из многих вузов, где рабфаковцы идут впереди других студентов. И это те, которые кончили в большинстве случаев ускоренный курс, а не нормальный трехлетний.

Прения, в которых выступали студенты, окончившие рабфаки, выяснили много недочетов в образовании. Больше всего указывалось на недостаточность подготовки по русскому языку, что явилось результатом ускоренного прохождения курса. Указывали также на недостатки по отдельным специальностям. Медики жаловались на незнание латинского языка, некоторые техники — на трудности усвоения математики в высших технических учебных заведениях. Последние объяснили не столько неудовлетворительной постановкой преподавания на рабфаках, сколько лекционной системой, существующей в ВУЗ, и отказом профессоров давать объяснения по недостаточно понятным вопросам. Сельскохозяйственники указывали на недостаточность образования по биологическим наукам.

Рабфаковцы жаловались еще на сессионную систему экзаменов, сохранившуюся в М. В. Т. У., ставящую всех студентов в чрезвычайно тяжелые условия при сдаче экзаменов и зачетов.

Материальное положение студентов, окончивших рабфаки, чрезвычайно тяжелое. Пользовавшиеся на рабочих факультетах достаточным государственным обеспечением, эти же рабфаковцы, перешедшие на основные факультеты, были оставлены государством на произвол судьбы. Выдаваемый паек крайне недостаточен. Стипендий же на всех окончивших рабфаки не хватает.

Собрание показало, что студенты рабфаков вполне успевают в высших учебных заведениях и что рабочие факультеты, против которых так восставали профессора, вполне оправдали свое назначение.

Статья о собрании бывших рабфаковцев была опубликована в «Известиях» 31 мая 1922 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев