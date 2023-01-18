Курс доллара. Прогноз на 19-20 января

Денис Буйволов,

аналитик В ближайшие дни может наблюдаться повышенная активность экспортеров Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 67–70. Уверенности рублю могут придавать импульс роста нефтяных цен и продажа юаней в рамках бюджетного правила. Также в ближайшие дни может наблюдаться повышенная активность экспортеров, конвертирующих валютную выручку перед приближением налогового периода. Стоит отметить и слабость самого доллара, индекс DXY курсирует на уровнях, в последний раз наблюдавшихся весной прошлого года. Негативом для российской валюты являются данные о повышении дисконта по Urals, о чем на днях сообщил Минфин РФ. Краткосрочно не исключаем движения пары доллар/рубль в направлении 67 руб./$.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Вероятный краткосрочный диапазон курса доллара составляет 67–69 руб./$ Сочетание начавшегося налогового периода января и возобновления бюджетного правила с продажей юаней оказывает российской валюте поддержку. Рубль заметно отступил от минимумов года и способен продемонстрировать дальнейшее укрепление. Этому может также поспособствовать восстановление цен на российскую нефть, баррель Urals с пятницы торгуется выше $60 за баррель. До 25 января, когда пройдет уплата НДС и НДПИ, которая потребует около 1,2 трлн руб., можно ожидать умеренно позитивной динамики рубля на фоне присутствия экспортеров на внутреннем валютном рынке. Вероятный краткосрочный диапазон курса доллара составляет 67–69 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Евро на мировом рынке показывает снижение На валютном рынке — повышенный спрос на иностранную валюту. Рубль на данный момент ведет себя не очень уверенно на фоне сниженных газовых цен и общего тренда на уменьшение валютной выручки. При этом в качестве поддержки ему может выступить наметившийся рост нефтяных цен, общий относительно позитивный настрой на рынках, старт подготовки к налоговым выплатам, а также валютные продажи в рамках бюджетного правила. Активное движение юаня в России продолжается, и сейчас в центре внимания — запуск регулятором валютного свопа по предоставлению юаней, который будет ограничивать волатильность ставок денежного рынка при временных дисбалансах. Евро на мировом рынке показывает снижение. Тем временем ему добавляют оптимизма данные, опубликованные Евростатом, в которых отмечается замедление годовой инфляции в 19 странах еврозоны по итогам декабря 2022 года.