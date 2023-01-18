Amazon забралась на самый верх

Онлайн-ритейлер Amazon обогнал Apple и стал самым дорогим брендом в мире. Он занял первое место в ежегодном рейтинге, который составляет британская консалтинговая компания Brand Finance. При расчетах аналитики смотрели на эффективность бизнеса, инвестиции в маркетинг и качество капитала. Они оценили стоимость бренда корпорации Джеффа Безоса почти в $300 млрд. При этом она вышла в лидеры, несмотря на потерю почти $50 млрд по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol, Reuters Фото: Pascal Rossignol, Reuters

Авторы рейтинга также подчеркнули, что общее снижение котировок технологических компаний, вызванное снятием коронавирусных ограничений, заметно отразилось на всем списке. В свою очередь, рост инфляции ударил по многим брендам из сектора розничной торговли. Подробности — в справке “Ъ FM”:

По данным Brand Finance, стоимость бренда Amazon упала, поскольку увеличились сроки доставки, из-за чего клиенты стали меньше доверять ритейлеру. Кроме того, на фоне снятия коронавирусных барьеров и возвращения к привычному образу жизни снизилась сама потребность в онлайн-магазинах. Apple, в свою очередь, потеряла 16% стоимости бренда. Аналитики оценили его в $297,5 млрд и связали это с ухудшением прогнозов по выручке. Ожидается, что с поставками основных аппаратных продуктов компании будут трудности из-за нарушенных логистических цепочек и ограниченного рынка труда. Снижение спроса на услуги бигтеха в прошлом году привело еще и к тому, что два заметных игрока — Snapchat и Twitter — и вовсе выбыли из списка самых дорогих марок мира. Зато заметно подорожали бренды компаний, выпускающих электромобили, из-за повышенного спроса на такой транспорт во многих странах мира. Например, Tesla в этом отношении подорожала с прошлого года на 44%, до $66 млрд, и вошла в топ-10.

Помимо Apple и Amazon упала оценочная стоимость и других мировых технологических брендов. Например, Samsung за год потерял 7%, Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — 42%, китайская Alibaba — 56%. Впрочем, бигтех в целом и дальше может сохранить лидерство по стоимости брендов, считает директор по маркетингу платформы управления онлайн-торговлей inSales, эксперт по брендингу Светлана Берегулина:

«Под стоимостью бренда мы здесь имеем в виду скорее некую калькуляцию относительно капитализации компании. Фактически это один из аспектов капитализации, не связанный со стоимостью активов и интеллектуальных прав. Плюс на это влияют некоторые привлекательные для разных сегментов ожидания от того, как будут обстоять дела на этом рынке и у этой компании конкретно, и некое доверие к тому, что она сможет сделать или не сможет.

В следующем году тенденция доверия и привлекательности для этого сегмента, скорее всего, продолжится. Позитивные ожидания по развитию, росту рынков сохраняются в технологическом сегменте. Вряд ли экономика переориентируется на таковые, к примеру, на сырьевых рынках, хотя там тоже очень много денег».

Тем временем крупным международным компаниям с этого года придется платить больший налог. В США с августа он составляет 15% и касается корпораций с ежегодной прибылью более $1 млрд. Аналогичная мера с декабря действует и в Евросоюзе. Там новый налог затрагивает бизнес с годовым доходом выше €750 млн или $800 млн. Текущая ситуация в мировой экономике может изменить деятельность глобальных игроков, но незначительно, уверен управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава:

«Мир на пороге рецессии. Даже в Китае рекордно низкий рост экономики, не говоря уже про Штаты, Западную Европу. Соответственно, компании, которые являются лидерами рейтинга, чувствуют эти замедления, а где-то и падения. При этом у Apple и Amazon мощные продуктовые линейки, аудитория, бренд. Мы можем видеть, как падает их капитализация на какие-то десятки процентов, маржинальность бизнеса, косты растут на фундаментальное.

Это компании, которые следующие десятилетия будут оставаться лидерами рынка. Кто-то станет развиваться быстрее, кто-то — медленнее.

Что касается изменения налоговой политики в США и ЕС, бремя будет одинаково для всех. Думаю, фискалы не станут повышать налоги настолько, чтобы убить эти корпорации. У них на счетах огромные запасы кэша. Единственное — может стать меньше крупных поглощений этими компаниями, соответственно, они будут менее агрессивно скупать конкурентов».

В рейтинге Brand Finance по-прежнему есть три российские компании. Правда, их позиции заметно ухудшились. Если в прошлом году бренд «Сбера» занимал 156-е место, то сейчас опустился на 163-е. По подсчетам аналитиков, он потерял 7% своей оценочной стоимости, которая теперь составляет $12 млрд. «Газпром» — в пятой сотне списка с показателем в $5,5 млрд, что на 19% меньше, чем было год назад. Примерно столько же в процентном отношении потерял ЛУКОЙЛ. Brand Finance оценила бренд российской нефтяной компании в $5 млрд с лишним.

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