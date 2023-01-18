Глава Saudi Aramco предсказал рост спроса на нефть в 2023 году

Главный исполнительный директор одной из крупнейших энергетических компаний Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что в этом году спрос на нефть резко вырастет. Причиной этого, по словам господина Нассера, станут два фактора: восстановление китайской экономики и мирового авиационного рынка.

«Мы очень оптимистичны в отношении того, что спрос вернется на рынок,— сказал Амин Нассер журналистам (цитата по Bloomberg).— Мы начинаем видеть хорошие признаки, исходящие из Китая. Надеюсь, в ближайшие пару месяцев мы увидим там еще больший подъем экономики».

Что касается авиационного рынка, то здесь причину роста господин Нассер увидел в том, что спрос на авиатопливо сейчас примерно на 1 млн баррелей в день ниже допандемийного уровня — примерно вдвое меньше, чем год назад.

Глава Saudi Aramco считает, что спрос на нефть будет расти до конца десятилетия, несмотря на то, что электромобили становятся все более популярными, а инвесторы вкладывают деньги в возобновляемые источники энергии.

Цена нефти марки Brent подскочила почти до $130 за баррель после ввода войск России на Украину, но, как сообщает Bloomberg, в последние месяцы резко упала из-за замедления экономики Китая, США и Европы. Нефть торгуется на уровне около $86 за баррель, что на 1% больше, чем в конце декабря.

Сегодня, 18 января, стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE поднималась до $87 за баррель впервые с 3 января. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале дорожает на 1,48%, до $81,64 за баррель.

Рост добычи нефти вне ОПЕК в 2022 году составил 1,9 млн баррелей в сутки. В 2023 году ожидается рост добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, до 67,2 млн баррелей в сутки.

Дарья Эрозбек