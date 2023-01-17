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Коммерсантъ FM
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ОПЕК сохранил прогнозы роста добычи нефти вне организации

По оценкам ОПЕК, рост добычи нефти вне организации составит 1,9 млн баррелей в сутки в 2022 году. В 2023 году ожидается рост показателя на 1,5 млн баррелей в сутки, до 67,2 млн баррелей в сутки. Соответственно, ОПЕК не изменила свои прогнозы по росту добычи нефти, следует из январского доклада организации (.pdf)

В декабре 2022 года, по оценкам ОПЕК, добыча вне организации увеличилась на 0,2 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущими месяцами и составила 72,8 млн баррелей в сутки. Это на 2,8 млн баррелей в сутки больше, чем в 2021 году. В организации считают, что показатель вырос за счет входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития стран Европы и Латинской Америки, а также в связи со снижением добычи в США и России.

Из доклада следует, что наибольший рост добычи нефти в 2022 году наблюдается в США, России, Канаде, Гайане, Китае и Бразилии. Сильное снижение организация зафиксировала в Норвегии и Таиланде. Ожидается, что в 2023 году увеличение показателя обеспечат США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, а снижение — Россия и Мексика.

С 5 декабря вступил в силу ценовой потолок на российскую нефть, введенный странами G7, Евросоюзом и Австралией. Он установлен на уровне $60 за баррель. Президент России Владимир Путин допустил сокращение добычи нефти в качестве ответной меры на введение потолка. Вместе с тем на заседании 4 декабря ОПЕК+ приняли решение не сокращать добычу.

Лусине Баласян

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