В Самаре проведут реконструкцию санатория «Волжанка» за 22,9 млн рублей

Определен подрядчик для реконструкции здания детского санатория «Волжанка» в Самаре. Речь идет об объекте в Октябрьском районе на ул. Советской Армии, 251, корп. 8. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает департамент градостроительства. Стартовая цена контракта составила 25,1 млн руб.

В торгах участвовали две компании, одна из которых выиграла аукцион. Она запросила за работу 22,9 млн руб.

Контракт предусматривает проведение подготовительных работ, разработку грунта котлована, обустройство фундамента, общестроительные работы. Также подрядчика сделает кровлю, проведет отделку, подключит здание к наружным сетям, благоустроит

Площадку и установит технологическое оборудование. Реконструкцию санатория «Волжанка» планируется начать в апреле и завершить к ноябрю текущего года.

Ранее стало известно о том, что министерство культуры России выделит 91 млн руб. на реставрацию здания полицейского управления в Самаре. Речь идет о доме на ул. Фрунзе, 112, объекте культурного наследия регионального значения.

Георгий Портнов