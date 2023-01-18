Обвиняемый в убийстве и грабежах тиктокер из Темрюка просит о рассмотрении дела присяжными

Тиктокер из Темрюка Алексей Щетинин, обвиняемый в убийстве, разбое и других преступлениях, ходатайствовал о рассмотрении его дела с участием коллегии присяжных заседателей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«На настоящий момент данное ходатайство судом еще не рассмотрено», – говорится в сообщении.

45-летнего Алексея Щетинина обвиняют в совершении 68 эпизодов краж, хищении и незаконном хранении оружия, совершении грабежей и разбоев, применении насилия в отношении представителя власти и убийстве, сопряженном с разбоем. Преступления он совершил в 2020 году. Мужчина скрылся от правоохранителей и из-за этого был объявлен в международный розыск. Его задержали и заключили под стражу. 13 января в Краснодарский краевой суд было направлено уголовное дело Щетинина. Сегодня срок содержания обвиняемого под стражей суд продлил на шесть месяцев.

Алексей Щетинин стал известен после вирусного ролика в TikTok его тещи Юлии Филон. В видео, которое собрало миллионы просмотров, женщина бежит и радостно сообщает, что к ней «едет любимый зять».

Татьяна Ручкина

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