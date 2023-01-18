Гутерриш назвал нынешнюю геополитическую ситуацию худшей в своей жизни

Генсек ООН Антониу Гутерриш высказался о геополитической ситуация в мире. Свое видение происходящего генсек представил на форуме в Давосе. Господин Гутерриш считает, что сейчас геополитическая обстановка удручает, отметив, что ситуация не такая, как во времена так называемой холодной войны.

«Думаю, что мы находимся в худшей ситуации за всю мою жизнь»,— сказал генсек ООН (цитата по «РИА Новости»). По его словам, раньше были два блока со своей структурой диалога среди прочего по атомным вопросам.

Холодная война — мировая конфронтация в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств. 73-летний Антониу Гутерриш является генсеком ООН с 1 января 2017 года.

Также, по мнению генсека ООН, опасность заключается в привычке полагать, что больше нет риска мирового противостояния.

Форум проходит с 16 по 23 января. Его тема — «Сотрудничество во фрагментированном мире». Вчера, 17 января, на форуме в Давосе обсуждали российско-украинский конфликт, а также новые поставки вооружений Украине.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Давос им это все».

Мария Федотова