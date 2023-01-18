Московская компания оспаривает продажу «Здоровой фермы» группе «Черкизово»

Арбитражный суд Санкт Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск ООО «Московская сетевая компания» о признании недействительными торгов по продаже группы компаний «Здоровая ферма» (Челябинская область). Ответчиками выступают ПАО «Национальный банк „Траст“», ООО «Агропромышленный комплекс „Михайловский“» и АО «Российский аукционный дом». Предварительное судебное заседание по делу назначено на 13 марта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 20 декабря 2022 года агрокомплекс «Михайловский», входящий в группу «Черкизово», приобрел у банка непрофильных активов «Траст» 100% долей в уставных капиталах ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма» и ООО «Здоровая ферма деликатесы». Также в лот вошли права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим юрлицам на 3,43 млрд руб. Сумма сделки составила 4,03 млрд руб. В группе «Черкизово» отметили, что компания получила предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы на покупку южноуральского агрохолдинга. При этом с учетом долговых обязательств в размере 1 млрд руб. общая сумма сделки составит 5 млрд руб.