Путин пообещал работникам Обуховского завода сохранение рабочих мест после завершения военной операции

Обвалов на рынке труда не ожидается, а работа сотрудников оборонного Обуховского завода останется востребованной после завершения боевых действий на Украине, считает президент России Владимир Путин. По его мнению, после ухода иностранных компаний с российского рынка отечественные производители повысили уровень компетенции.

«Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности у нас возрастают, но постепенно эта задача выпуска гражданской продукции все равно будет решаться. Будут и военные заказы, будем развивать и гражданскую часть. Уверен, что такие крупные концерны, как "Алмаз—Антей", Обуховский завод, будут крепко стоять на ногах»,— сказал президент (его трансляцию ведет телеканал «Россия 24»).

По мнению Владимира Путина, сейчас военные заводы могут заменить продукцию ушедших иностранных компаний. «Мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли… Конечно, это не значит, что мы можем производить все 100%, но мы добьемся того уровня производства, который нам нужен»,— сказал Владимир Путин в ходе визита на оборонное предприятие. По его словам, несмотря на военную операцию, актуальной остается задача производства на предприятиях ОПК и гражданской продукции — ее доля должна составлять 30%.

Обуховский завод входит в оборонный концерн «Алмаз—Антей». В ходе его посещения президент также заявил, что власти рассматривают введение отсрочки от призыва в армию для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

Мария Федотова, Андрей Сапожников