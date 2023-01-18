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Коммерсантъ FM
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о 9 годах колонии за уничтожение ценных растений

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений из Красной книги России и охраняемых международными договорами России с максимальным наказанием до девяти лет лишения свободы, следует из информации на сайте Думы.

Законопроектом вводится новая статья УК РФ 260.1 — незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ. По ней можно получить максимальное наказание от шести до девяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. Уголовная ответственность предусмотрена законом, если преступление будет совершено с умыслом, а не по неосторожности.

Законопроект внесли в Госдуму группа депутатов «Единой России» и несколько сенаторов, в том числе глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и член Совета федерации Андрей Клишас.

Эрдни Кагалтынов

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