На спецоперации погиб 27-летний десантник из Ревды

В ходе специальной военной операции России на территории Украины погиб 27-летний десантник из Ревды (Свердловская область) Максим Качерин. Как сообщает издание «Ревда-инфо», это произошло 5 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

По данным издания, Максим родился и вырос в Ревде, окончил школу №2, был участником отряда «Поиск», срочную службу проходил в Воздушно-десантных войсках в Омске. С 2017 года служил по контракту в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцирующейся в Пскове. Принимал участие в военной операции в Сирии.

Прощание с Максимом Качериным пройдет 20 января в 11:30 в храме Архистратига Михаила.

18 января в ДК «Кристалл» в Сухом Логу (Свердловская область) простились с погибшими в ходе спецоперации двумя добровольцами 32-летним Сергеем Гавликовым и 46-летним Владимиром Быковым. Ранее в ходе военной спецоперации погиб 23-летний мобилизованный из села Курьи (городской округ Сухой Лог). Его призвали в рамках частичной мобилизации 29 сентября, а, по словам родственников, уже 2 октября отправили в зону спецоперации.

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