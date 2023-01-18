«Башавтотранс» получит 35 новых автобусов

ГУП «Башавтотранс» в ближайшее время получит 35 новых автобусов, сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. «Это наши родные „НефАЗы“», которые с завтрашнего дня выйдут на «самые востребованные маршруты Уфы», — отметил он.

В 2023 году «будем решать транспортные проблемы поселков-спутников Уфы» и «начнем первый этап нашей программы по развитию автобусного сообщения между селами и районными центрами республики», добавил глава республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале января прокуратура Уфы проводила проверку в связи с многочисленными жалобами горожан на длительное ожидание общественного транспорта в морозы.

Майя Иванова

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