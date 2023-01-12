В Уфе проводят проверку из-за жалоб на долгое ожидание транспорта

Прокуратура Уфы проводит проверку в связи с многочисленными жалобами горожан на длительное ожидание общественного транспорта в морозы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

Планируется провести проверки с привлечением специалистов более 90 муниципальных маршрутов регулярных перевозок десяти перевозчиков.

В прокуратуре Уфы прошло совещание, где руководители управления транспорта и связи администрации города и крупнейшие перевозчики рассказали о причинах сложившейся ситуации.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям указанных должностных лиц по достаточности и эффективности принимаемых ими мер при обеспечении транспортного обслуживания населения», — отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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