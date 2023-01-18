Валентина Матвиенко и Александр Беглов возложила цветы к Монументу защитникам Ленинграда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с главой города губернатором Александром Бегловым приняла участие в церемонии возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Участники церемонии почтили память защитников Ленинграда минутой молчания.

Сенатор подчеркнула, что 18 января 1943 года — особая дата в истории не только Ленинграда, но и всей страны.

«Именно в этот день 80 лет назад бойцы Красной Армии разорвали стальное кольцо блокады, душившее наш город почти 900 дней и ночей. И каждый из этих дней - это пример героизма, подвига, стойкости, мужества ленинградцев, не позволивших врагу войти в наш город. Сегодня мы низко кланяемся нашим дорогим блокадникам, нашим уважаемым фронтовикам и труженикам тыла — всем тем, кто сохранил, сберег и отстоял наш город»,— отметила госпожа Матвиенко.

Напомним, в Петербурге проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию прорыва блокады Ленинграда в годы ВОВ. В связи с памятной датой в город в визитом прибыл президент РФ Владимир Путин.

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