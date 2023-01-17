Владимир Путин посетит военный завод и встретится с губернатором Бегловым во время визита в Петербург

Президент России Владимир Путин в ходе своей поездке в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда также посетит цеха Обуховского завода и встретится с главой города Александром Бегловым. Расписание программы президента на даты визита в Петербург опубликовала пресс-служба Кремля.

«Завтра президент будет работать в Санкт-Петербурге. У него напряженная программа с утра, сконцентрированная главным образом вокруг мемориальных мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Будет и общение с ветеранами Великой Отечественной войны. И [президент] посетит одно из предприятий нашего оборонпрома, где пообщается с рабочими»,— сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

18 января глава государства примет участие в возложении цветов к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к братской могиле и монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, также он посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами.

Визит Владимира Путина в Петербург Дмитрий Песков подтвердил 16 января. Администрация Петербурга еще 26 декабря опубликовала перечень памятных мероприятий. Так, 18 января планируется зажечь Ростральные колонны, также состоится церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда и салют у стен Петропавловской крепости.

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