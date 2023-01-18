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Коммерсантъ FM
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Вице-президент Вьетнама назначена врио президента

Национальное собрание (парламент) Вьетнама утвердило отставку по президента страны Нгуен Суан Фука. Временно исполнять его обязанности будет вице-президент Во Тхи Ань Суан, сообщает газета VnExpress. Решение принято в соответствии с конституцией страны, которая гласит, что в случае освобождения президента от должности его полномочия берет на себя вице-президент, пока парламент не изберет нового главу государства.

Во Тхи Ань Суан

Во Тхи Ань Суан

Фото: Lisa Marie David / Reuters

Во Тхи Ань Суан

Фото: Lisa Marie David / Reuters

Президент Вьетнама подал в отставку вчера, 17 января. Нгуен Суан Фук решил «взять на себя политическую ответственность» за то, что в работе многих чиновников, в том числе двух вице-премьеров и трех министров, были выявлены нарушения и недостатки, «повлекшие за собой очень серьезные последствия». Первая добровольная отставка президента в истории вьетнамского государства стала результатом антикоррупционной кампании.

Подробности — в материале «Ъ» «Вьетнам потерял президента».

Лаура Кеффер

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