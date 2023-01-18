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Число купелей на Крещение в Самаре сократилось

Купель при Храме во имя Архистратига Михаила в поселке Шмидта на ул. Новогородская, 1, в Самаре не будет открыта на Крещение. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Ранее сообщалось о том, что к празднику Крещения Господня в Самарской области обустроят 75 купелей. Из них в Самаре на открытой воде будет подготовлена только одна площадка для обряда омовения – на Полевом спуске.

Фото: Администрация Самары

Также в городе купели будут работать при храмах в честь Сергия Радонежского (по ул. Черемшанской, 244а, к.1); в честь святителя Спиридона Тримифунтского (по ул.Советской Армии, 251б) и в честь Казанской иконы Божией Матери (по ул.Коммунистической, 1).

Георгий Портнов

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