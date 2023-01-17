В Самаре на Крещение Господне оборудована одна купель

В Самарской области будет оборудовано 75 купелей к празднику Крещения Господня. Об этом сообщает региональное правительство.

«В столице региона на открытой воде будет лишь одно место для совершения обряда омовения – на Полевом спуске»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

В месте купания оборудованы уличное освещение, установят деревянные сходни и железные ограждения. Также обустроены раздевалка и пункты обогрева.

Около купели будут дежурить спасатели и медики. По информации самарской мэрии, еще три купели в Самаре будут организованы при храмах в честь Сергия Радонежского (по ул. Черемшанской, 244а, к.1); в честь святителя Спиридона Тримифунтского (по ул.Советской Армии, 251б) и в честь Казанской иконы Божией Матери (по ул.Коммунистической, 1).

Как ранее в Самаре проходили Крещенские купания — в фотогалерее «Ъ-Волга» «Крещенское ободрение».

Георгий Портнов