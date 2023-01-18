В Екатеринбурге презентуют книгу о репрессированных предках Ельцина

В Ельцин Центре в Екатеринбурге представят книгу «Неизвестный Ельцин» про первого президента России Бориса Ельцина. Презентация состоится в его день рождения 1 февраля.

Автором монографии стала сотрудник музея Рамзия Галеева. Книга выпущена к 92-летию первого президента в издательстве «Кабинетный ученый». Как рассказали в пресс-службе Ельцин Центра, она посвящена истории трех поколений Ельциных-Старыгиных, предков первого президента. «Мы знаем Бориса Николаевича как политика, государственного деятеля, но существует и другой Ельцин: внук раскулаченных крестьян, сын "врага народа", представитель крепкого уральского рода, чье детство пришлось на 30–40-е годы прошлого века. В книге на основе документов рассказано, как отразились на судьбах семьи первого президента драматичные события первой половины ХХ века»,— анонсировали в пресс-службе.

В Ельцин Центре уточнили, что 1 февраля посещение музея будут бесплатным. Вечером состоится концерт Алексея Гориболя, посвященный творчеству Микаэла Таривердиева «"Твои рисунки...". Цикл "Послушайте!"».

Ельцин Центр был открыт в Екатеринбурге в 2015 году в рамках федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершающих свои полномочия». В нем расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины. Ельцин Центр неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов Бориса Ельцина и журналистов, включая телеведущего Владимира Соловьева. 17 января лидер КПРФ Геннадий Зюганов на первом пленарном заседании весенней сессии Госдумы заявил, что Ельцин Центр в Екатеринбурге нужно заменить на Центр патриотического воспитания.

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Катерина Якушева