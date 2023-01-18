В 2022 году среди всех регионов России в Тамбовской, Курской и Воронежской областях открылось меньше всего бизнесов

В России в 2022 году регистрации коммерческих предприятий выросли на 9% до 242,1 тыс., а число ликвидированных бизнесов снизилось на 25% до минимальных за семь лет 280,2 тыс. Такие подсчеты приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Федеральной налоговой службы.

В десятку регионов России с наименьшей долей открывшихся компаний попали сразу три субъекта из Черноземья. Возглавила топ Тамбовская область, где количество запущенных бизнесов составило 48,6% от числа закрытых — 492 против 1 021. Курская область по этому показателю стала третьей: он равен 48,2%, открылось 690 предприятий, а закрылось 1 432. Воронежская область заняла десятое место с 39,1%, здесь заработали 1 976 новых компаний, а перестали — 5 056.

В Белгородской области показатель составил 59% — 1 461 открытое предприятие против 2 475 закрытых. В Липецкой области заработали 1 464 бизнеса, а перестали 1 759, доля составила 83,2%. Почти равны числа открытых и закрытых предприятий в Орловской области — 420 против 431. Показатель составил 97,4%.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что количество ежегодно регистрируемых коммерческих предприятий находится примерно на одном уровне, а закрытия компаний сокращаются третий год. По ее мнению, это связано с завершением «основного этапа зачистки реестра от брошенных бизнесов и очищения экономики от фирм-однодневок». «До последнего времени тренд на обеление экономики развивался параллельно с ростом ВВП. Экономическая нестабильность 2022 года пока что существенно не отражается на текущей макростатистике регистраций компаний, поскольку основная часть фактически закрывшегося бизнеса может еще длительное время числиться в реестре. Общее количество оставленных в 2022 году компаний будет известно в 2023 году», — пояснила госпожа Трубникова.

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Александр Прытков

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