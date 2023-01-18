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Коммерсантъ FM
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Госдума одобрила в первом чтении предоставление мер соцзащиты всем вдовам ветеранов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении максимальных мер социальной поддержки вдовам ветеранов вне зависимости от того, живут они одни или с другими лицами.

Один из авторов инициативы, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявил, что поддержка военнослужащих и их семей — «долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан».

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что, согласно действующему законодательству, меры соцподдержки положены вдовам, совместно проживающим с иными лицами, только при наличии у них несовершеннолетних детей. Документ устраняет препятствие в виде сожительства с другими людьми. Вдовы будут получать соцзащиту в любом случае, если не вступят в повторный брак.

Напомним, что к ветеранам боевых действий относятся военнослужащие, выполнявшие задачи в ходе военной операции на Украине.

Дарья Эрозбек

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