Открытия расставили по местам

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие еще археологические находки оказались в рейтинге наиболее значимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Staffordshire hoard Фото: Staffordshire hoard

И снова рейтинг археологических открытий — с 5-го по 10-е место. Золотая маска Саньсиндуй. В 1929 году крестьянин из Сычуаня обнаружил яму с нефритовыми изделиями. Здесь находили множество золотых и бронзовых масок-личин, литых бронзовых предметов, в том числе статую человека в натуральную величину. Но в 2021 году случилась настоящая сенсация — нашли маску из 84-каратного золота весом чуть более 250 гр с вырезами для глаз и бровей и большими ушами. Ритуальная. Была изготовлена до 316 г. до н.э.

Стаффордширский клад. Почти 4,6 тыс. фрагментов англосаксонских изделий из золота и серебра обнаружены в поле недалеко от деревни Хаммервич в Стаффордшире в 2009 году. Клад был захоронен в середине VII века после поражения и смерти короля Мерсии Пенды в битве, которая ознаменовала конец языческого правления в Англии. Выставлен артефакт в Музее гончарного дела в городке Сток-он-Трент.

Маска Тутанхамона. В 1922 году гробницу молодого фараона Тутанхамона (1332-1323 годы до н.э.) обнаружил Говард Картер в Долине царей в Египте. Внутри было найдено более 5 тыс. предметов — от амбара и фруктов до колесниц, стульев и сандалий, а также тела двух мертворожденных дочерей фараона. И маска, которая изначально, по последним данным, принадлежала его матери — Нефертити.

Камень календаря ацтеков. «Пьедра-дель-Соль» представляет собой огромный диск из базальта с гравированными знаками календаря и мифами о сотворении ацтеков. Диаметр — 3,6 м, вес — 25 тонн. Создан камень между 1502 и 1520 годами, использовался как жертвенный алтарь. В 1790 году его случайно обнаружили во время строительства под главной площадью Мехико. На камне изображен солнечный год ацтеков, который содержал 18 месяцев с 20 днями в каждом плюс пять дополнительных дней.

Наконец, 10-е открытие — могила Суонтака. В 1968 году ее обнаружили во время строительства водопровода в деревне Суонтака в Финляндии. Захоронение 1040-1074 годов принадлежало уважаемому члену коллектива. Меч, меха, женские украшения… Считалось, что это амазонка, однако новейшие исследования определили у воина синдром Клайнфельтера, то есть личность существовала вне гендерной бинарности и была ценным и уважаемым членом сообщества.