Инфляция в Великобритании замедляется второй месяц подряд

Британское Управление национальной статистики (ONS) опубликовало данные о потребительской инфляции (Consumer price inflation, CPI) в этой стране в декабре 2022 года, она составила 10,5%. Таким образом, рост потребительских цен снижается второй месяц подряд: в ноябре рост составил 10,7%, в октябре — 11,1%.

Как и в предыдущие месяцы, основное влияние на общий индекс потребительских цен оказали расходы на энергию. В декабре цены на топливо выросли на 11,5%, что ниже ноябрьского роста на 17,2%. Вслед за снижением роста цен на топливо замедлился и рост цен на общественный транспорт — 6,9% по сравнению с 7,6% в ноябре. Существенное замедление инфляции в декабре также отмечено в таких категориях потребительских расходов, как «одежда и обувь» (6,4% по сравнению с 7,5% в ноябре), а также «отдых, развлечения и культура» (4,8% по сравнению с 5,3% в ноябре).

О новом фискальном плане Великобритании читайте в материале «Ъ» «Все, способные платить налоги».

Евгений Хвостик