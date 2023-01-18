В Черноземье больше всего жителей Липецкой области с тремя и более источниками дохода

В Липецкой области из всех регионов Черноземья живет больше всего людей с тремя и более источниками дохода. Это следует из итоговых данных Всероссийской переписи населения.

Три источника средств к существованию указали 18,3 тыс. жителя Липецкой области, четыре и более — 4,1 тыс. Один источник при этом у 886,1 тыс., а два у 121,4 тыс. У большинства людей в Черноземье — 6,36 млн — только один источник. Двумя источниками пользуются 621 тыс. человек, тремя — 68,4 тыс., четырьмя и более — 11,5 тыс. В Белгородской области один источник у 1,2 млн людей, два — у 110,5 тыс., три — у 9,6 тыс., четыре и более — у 1 тыс. В Воронежской области показатели равны 2 млн, 148,3 тыс., 12,1 тыс. и 2,1 тыс. В Курской — 833,6; 90,4; 9,1 и 1,4 тыс. В Орловской — 563,7; 76,9; 10 и 1,2 тыс. В Тамбовской — 819,6; 73,5» 9,3 и 1,7 тыс.

Для большинства жителей Черноземья основным источников средств к существованию является зарплата. Ее получают 3,18 млн человек. Еще 2,69 млн живут на пенсии и другие выплаты от организаций или государства. В третью большую группу попали те, кто находится на иждивении: таковых в Черноземье 1,56 млн. Доход от предпринимательства получают 133,2 тыс. человек.

В Белгородской области зарплату получают 618,7 тыс. жителей, пенсии у 494,7 тыс., на иждивении находятся 310,7 тыс., а предпринимателей насчитывается 25,2 тыс. В Воронежской эти показатели составляют 1 млн, 740,9 тыс., 467,7 тыс. и 43,8 тыс. В Курской — 395,2; 383,1; 217,4 и 16,1 тыс. В Липецкой — 469,3; 410,8; 229,9 и 20,7 тыс. В Тамбовской — 389,5; 371,1; 187,1; и 16,1 тыс. Орловская область стала единственным регионом, где число получающих пенсию больше числа людей с зарплатами — 288,1 тыс. против 281,5 тыс. На иждивении находятся 142,9 тыс., а предпринимателями являются 11,3 тыс.

Рабочей силы при это в Черноземье 3,31 млн: 1,07 млн в Воронежской области, 640,1 тыс. в Белгородской, 489,9 тыс. в Липецкой, 410,6 тыс. в Курской, 405,3 тыс. в Тамбовской и 291,9 тыс. в Орловской. При этом занятых насчитывается 3,28 млн. По регионам это соответственно 1,06 млн; 636,7; 486,5; 406,9; 401,2 и 289,1 тыс.

Безработных в Черноземье оказалось 15,6 тыс. С общими данными по рабочей силе это число не коррелируется. Больше всего безработных в Воронежской области — 10,7 тыс. Но на втором месте Тамбовская с 4,1 тыс. Третье место заняла Курская с 3,8 тыс. В Белгородской области 3,4 тыс. безработных, в Липецкой — 3,1 тыс. Меньше всего в Орловской — всего 383 человека.

Пенсионерами себя назвали 218 тыс. жителей. Из них 56,6 тыс. в Воронежской области, 36,4 тыс. — в Белгородской, 36,1 тыс. — в Курской, 32,9 тыс. — в Липецкой, 27,7 тыс. — в Тамбовской и 28,3 тыс. — в Орловской.

Всего в макрорегионе, по данным переписи, на конец 2021 года проживало 7,8 млн человек.

Подробнее об их возрасте, поле и национальности читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Чьи вы, хлопцы, будете».

Александр Прытков

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