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Коммерсантъ FM
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«Игорный король» Макао получил 18 лет тюрьмы за организацию преступного синдиката

Суд Макао приговорил основателя компании Suncity Group Holdings Элвина Чау, которого называют игорным королем Макао и который является довольно популярной личностью в Китае, к 18 годам тюрьмы. Суд признал его виновным по 162 пунктам, в том числе в незаконной организации азартных игр, мошенничестве, организации преступного синдиката. По решению суда Чау также обязан выплатить властям Макао $830,6 млн, а также суммы в размере от $22 млн до $100 млн операторам казино MGM China, Wynn Macau, Sands China, Galaxy Entertainment, SJM Holdings. Об этом сообщает Reuters.

Элвин Чау

Элвин Чау

Фото: / AP, / AP

Элвин Чау

Фото: / AP, / AP

Компания Suncity Group Holdings, основанная Элвином Чау, была крупнейшим организатором игорных туров в Макао для богатых туристов. Те приезжали в Макао, отдыхали, играли, а в случае необходимости могли брать у Suncity Group Holdings кредиты для игры в казино. При этом игроки зачастую делали ставки, суммы которых превышали максимально разрешенные и не декларировались. Компания также занималась коллекторской деятельностью, собирая долги игроков перед казино, и была оператором VIP-залов.

Элвина Чау арестовали в ноябре 2021 года в рамках масштабного дела о незаконной деятельности в сфере игрового туризма. По этому делу проходят в общей сложности более 20 человек. По оценкам прокуратуры, из-за деятельности преступного синдиката, организованного господином Чау, власти недополучили более $1 млрд налоговых поступлений. Аресты в игорной индустрии Макао, введение жесткого регулирования в этой сфере, а также действие пандемических ограничений привело к резкому сокращению ее доходов и объемов. Сейчас, по данным местных властей, в Макао работает всего 36 операторов игорных туров, в то время как в 2019 году их было 100.

Алена Миклашевская

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