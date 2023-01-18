Петербургского начотдела полиции задержали по подозрению в «крышевании» алкомагазина

В Санкт-Петербурге под подозрение в «покровительстве» нелегальной точке продажи алкоголя прямо на рабочем месте задержали 46-летнего старшего участкового полиции УМВД России по Невскому району, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По версии следствия, он успел набрать 200 тыс. рублей взяток.

Как считает следственные орган, мужчина получал взятки по 5 тыс. рублей ежемесячно с февраля 2019 по январь 2022 года. Вместе с задержанным в деле о взяточничестве (ст. 290 УК РФ) фигурирует 41-летний адвокат, который, как считают силовики, передавал наличные офицеру. Полицейского на время следствия отправили в СИЗО, о статусе второго фигуранта дела не сообщается.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге по подозрению в съемке детей в душе задержали эксперта по культам и экстрасенсам.

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